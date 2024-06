Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

bonese. - „Nein zu 41 Windrädern im Forst Schmölau“ stand auf einem Banner, das an einem Auto vor dem Boneser Dorfgemeinschaftshaus befestigt war. Besucher der Info-Veranstaltung zum Windpark Schmölau-Neuekrug trugen sich in Unterschriftenlisten gegen dieses Projekt ein. Mehr als 200 Menschen drängten sich in den Saal. Von Beginn an lag Spannung in der Luft.