Karneval in Dähre startet in 70. Saison

Dähre - Treff an der Bushaltestelle am Waldbad Dähre: Es geht ausgelassen und laut zu. Passend untermalt vom Song Dorfkinder von Influencer Finnel. Und es wird sogar (symbolisch) geraucht. Das geht Zeremonienmeister Torsten Barthel dann doch zu weit. Die Karnevalspolizei muss einschreiten, befördert die meisten aus der Turnhalle. Nur ein Pärchen bleibt übrig...

Das ist am Sonnabendabend die Geschichte, mit der das Prinzenpaar der 70. Saison ins Amt eingeführt wird. Die beiden, die da einsam auf der Bank sitzen und kuscheln, hätten Zeit, sagen sie. Als sie auf der Bühne vorm Elferrat stehen, mischt sich Gerd Busse von der Hofkapelle Harmonie ein und spielt das Lied vom Holzmichel. Denn genau an diesen erinnert das Aussehen des künftigen Prinzen. Bald darauf wird das Geheimnis gelüftet, wer hinter der Maskerade steckt: Prinz Markus II. (Beck) und ihre Lieblichkeit Lisa Marggraf.

Die junge Frau bringt schon Erfahrung beim Einführen eines neuen Prinzenpaares mit. Denn im November 2017 war sie eine von drei Kandidatinnen fürs Prinzessinnenamt, die bei der Festsitzung im Rampenlicht standen. Damals übernahm Sieglinde Mahlke die Aufgabe, die im Nachgang einschätzte, dass auch Lisa Marggraf das Zeug für diese Aufgabe habe. Nun ist es soweit.

Neue Umhänge schon fertig

Die beiden präsentieren nach dem Umziehen ihre Umhänge für die besondere Saison, die Anika Vierke geschneidert hat. Und sie erhalten Tipps vom Vorgänger-Prinzenpaar Burger I. (Boohs) und ihre Lieblichkeit Karina (Olms-Schulz), für die das Regentenjahr viel zu schnell verflogen ist. Sie hätten viele neue Eindrücke über den Dährer Karneval gewonnen, sagt der scheidende Prinz rückblickend. Und er fügt hinzu: „Dass die Veranstaltungen so gut besucht sind wie heute Abend, das ist eine Anerkennung für alle Beteiligten. Eine bessere gibt es nicht.“

Dr. Frankenstein erschuf den perfekten Dährer Karnevalisten (rechts). Foto: Anke Pelczarski

Doch auch die Ratschläge können nicht verhindern, dass Wimpel und Zepter bald von anderen Karnevalisten „gestohlen“ werden: Damit macht jedes Prinzenpaar seine Erfahrung.

Vereinsmitglieder und Gäste erfreuen sich an den Auftritten der Funken und der „Unschuld vom Lande“, gespielt von Uta Barthel, die über das Thema „Lieber eine künstliche Intelligenz als gar keine“ sinniert.

Frauen-, Prinzengarde und Karnevalspolizei wollen diesmal den perfekten Karnevalisten erschaffen. Dafür haben sie extra Dr. Frankenstein (gespielt von Matthias Hane) angeheuert. Doch was sollte dieser auf sich vereinen, um den Karneval in Dähre noch besser zu machen? Tanzen müsse er können, jung, vital, kraftvoll und trinkfest sein, gut aussehen, Autorität besitzen und Intelligenz haben. Dazu noch als gewisses Extra: die Macht vom Prinzenpaar. Alles in einer Maschine gemixt: Und schon ist das besondere Werk vollendet – in dessen Rolle Johannes Barthel schlüpft.

Zum Abschluss des gut dreistündigen Programmes beweisen die Tanzmäuse mit der Darbietung unter dem Motto „New Generation“, dass sie sich gemeinsam wieder eine tolle Nummer ausgedacht haben. Weil es den Anwesenden so gut gefällt, dürfen sie gleich doppelt ran.

Die Tanzmäuse erfreuten mit ihrem Tanz unter dem Motto New Generation zum Start in die 70. Karnevalssaison in Dähre. Foto: Anke Pelczarski

Die Karnevalsgesellschaft hat derzeit 196 Mitglieder. Der Wunsch vom Zeremonienmeister: für die besondere Saison vier weitere finden, damit nicht nur die 70 eine runde Zahl ist, sondern auch 200 Leute mitmachen.

Am Sonntag vorm Aufräumen ist Fernsehgucken angesagt: Im halbstündigen Film „Unser Dorf hat Wochenende“ spielen auch die Karnevalisten eine Rolle.