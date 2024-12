So etwas hat Salzwedel noch nicht gesehen. Die Stadt hat eine neue angesagte Adresse. Im Text gibt es Fotos vom neuen Restaurant "Kulti" und es wird erzählt, was auf der Speisekarte steht.

Kaum zu glauben: So sieht das neue „Kulti“ in Salzwedel aus

Salzwedel. - Es ist wohl eine der spektakulärsten Verwandlungen in Salzwedel der vergangenen Jahre. Das neue Restaurant im Kulturhaus trägt nun einen maßgeschneiderten Anzug. Der neue Chef Armin Beckemeyer hat Wort gehalten und einen Ort geschaffen, den Gäste so wohl eher an der Alster in Hamburg oder Berlin-Mitte erwarten.