Keimzeit-Sänger spricht in Salzwedel über Corona-Pause und das kommende Album

Salzwedel - „Es ist ein Desaster mit den Terminen“, erzählt Keimzeit-Frontmann Norbert Leisegang vor seinem Auftritt in Salzwedel. Verschiebungen hier, Verlegungen da. Im dritten Anlauf hat es nun aber geklappt. Statt wie geplant im Club Hanseat, spielte die Band am 18. September ein ausverkauftes Open Air auf dem Hof des Biomarktes Grünland in direkter Nachbarschaft zum Kultclub. Vorab aber plauderte der Sänger aus dem Nähkästchen und gibt unter anderem Einblicke in das neue Album der Band.