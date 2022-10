Verkehrsverstöße im Altmarkkreis: Inländer zahlen niemals in bar

Bei einer Verkehrskontrolle beim Salzwedeler Ortsteil Cheine bezahlt ein Fahrer eine Sicherheitsleistung per Bankkarte.

Salzwedel/Cheine - In der Vorwoche wurde bekannt, dass sich zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel in bar bezahlte Verwarngelder in die eigene Tasche gesteckt und Bestechungsgelder angenommen haben sollen. Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Stendal im Altmarkkreis hat sich die Volksstimme deshalb gestern einmal genauer angesehen, wie die Behörde solchem Missbrauch vorbeugt.