In Salzwedel wurde ein gesamter Wohnblock mit Solarmodulen ausgestattet. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein gutes Zeichen.

Salzwedel - Dass an einem Häuserblock sämtliche Balkone mit Photovoltaikmodulen ausgestattet sind, sieht man in Salzwedel bislang leider selten. Deshalb ist das Haus an der Hoyersburger Straße im wahrsten Sinne des Wortes ein Lichtblick. Unter den steigenden Stromkosten ächzen die Menschen in Deutschland zunehmend. Dass es billiger wird, ist wohl auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Außerdem schreitet der Klimawandel weiter voran. Jede eingesparte Tonne CO2 hilft, diesen Prozess ein kleines bisschen zu verlangsamen. Deshalb macht es doppelt Sinn, dass die Eigentümergemeinschaft an der Hoyersburger Straße sich für Solarzellen als Balkonverkleidung entschieden hat, statt für eine einfache Schönheitsreparatur.