Die Aufzüge auf dem Salzwedeler Bahnhof sind seit Januar 2025 außer Betrieb. Die überlange Bauzeit von mehr als einem halben Jahr, ist ein Ärgernis.

Wenn die Aufzüge am Bahnhof einer Kleinstadt wie Salzwedel nicht funktionieren, ist das keine Kleinigkeit. Es bedeutet, dass eine Vielzahl von Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen keine Treppen überwinden können, vom Zu- oder Ausstieg an diesem Bahnhof ausgeschlossen und damit in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.