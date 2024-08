In Salzwedel halten noch bis Mitte Dezember wegen einer Umleitung ICE-Züge. Leider nur für begrenzte Zeit. Besser wäre, wenn mehr Fernzüge in Salzwedel stoppen würden.

Kommentar zu ICE-Halt in Salzwedel: Ruckzuck in Berlin

Salzwedel - Der Hauch der großen weiten Welt ist seit dieser Woche auf dem Salzwedeler Bahnhof zu spüren. Die schnittigen ICE-Züge, die dort noch bis Mitte Dezember halten, vermitteln Großstadtflair. Reisende können ohne umzusteigen nach Berlin, Hamburg oder in andere Großstädte gelangen, oder eben einfach nur nach Stendal. Und das in einer Geschwindigkeit, die mit dem Regio-Express nicht zu schaffen ist. Also nichts gegen die Regionalbahn, aber so ein ICE hat schon was. Leider ist das Ganze nicht von Dauer.