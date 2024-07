Ein kurdisches Ehepaar will gegenüber dem Jahn-Gymnasium ein Café eröffnen. Das trifft auf einen großen Bedarf in der Stadt.

Kommentar zu neuem Café in Salzwedel: Besser als Döner

vs

Salzwedel - Ein heißes, dunkelbraunes Getränk mit Röstaromen, dazu süße Köstlichkeiten aus der Backstube und das Ganze genossen in gemütlicher Atmosphäre – das ist es, was viele Salzwedeler vermissen, seitdem im Stadtzentrum verschiedene Cafés zugemacht haben. Nun erscheint mit Figo’s Café wieder ein neuer Hoffnungsschimmer am Gastro-Himmel der Hansestadt.