Salzwedel - Eine kleine Wohlfühloase ist in Salzwedels Zentrum entstanden: eine Salzgrotte! Ob sich ein solches Angebot an diesem Standort halten kann? Zugegeben: Ich war zunächst skeptisch. Um so erfreulicher ist es, nun zu beobachten, dass buchstäblich jedes Mal, wenn ich an diesem Laden vorbeigehe, Kunden dort zu sehen sind. Inhalieren von Salzluft für gesunde Atemwege oder das Einwirkenlassen von Sole auf die Haut – das ist bei Salzwedelern und Menschen aus der Umgebung offenbar gefragt.

