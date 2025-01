Die Firma SCM Energy aus Pretzier setzt konsequent auf Zukunftstechnik. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie KI in Zeiten von Personalknappheit sinnvoll genutzt werden kann.

vs

Salzwedel - Gerade etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass die Firma OpenAI ihr Sprachmodell ChatGPT und damit künstliche Intelligenz (KI) für die Öffentlichkeit zur Nutzung freigab. Inzwischen gibt es zahllose Anwendungen von KI in den unterschiedlichsten Bereichen. Während der Normalbürger und auch mancher Unternehmer noch stolz darauf sind, schon mal ein, zwei Abfragen mit ChatGPT getätigt zu haben, schöpfen andere die Chancen, die die KI-Technologie bietet, bereits maximal aus. Der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen wird schon bald entscheidend davon abhängen, ob sie die Effizienzsteigerung nutzen, die KI für sie ermöglicht. Sicher wird das an manchen Stellen Arbeitsplätze kosten, aber es werden auch neue entstehen, und die KI könnte einen Teil der fehlenden Fachkräfte ersetzen. SCM Energy aus Pretzier ist ein gutes Beispiel dafür.