Salzwedel - Seit etwa 20 Jahren haben alle Bundesbürger über Zuschläge in ihrer Stromrechnung den Aufbau von Biogasanlagen mitfinanziert. Es ist viel Geld in die dezentrale Erzeugung von Strom und Wärme aus Biomasse investiert worden. Zahlreichen Landwirten hat das eine wirtschaftliche Perspektive gegeben, 400.000 Haushalten plus Schulen, Kindergärten und Schwimmbädern in Deutschland günstige und klimafreundliche Wärme beschert. Nun wird der Biogaswirtschaft seitens der Bundesregierung ein Stück weit der Hahn abgedreht. Sie liefere ihren grünen Strom insgesamt zu unflexibel, zu teuer und verbrauche wertvolle Biomasse, die anderswo besser eingesetzt werden könne, argumentiert das Bundeswirtschaftsministerium.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.