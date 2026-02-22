Der frostige Winter hat auch seine guten Seiten. Beispielsweise verzögert er die Bauarbeiten an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Für Salzwedel ist das eine gute Nachricht.

Kommentar zur Verlängerung des ICE-Halts in Salzwedel: Große Freude

Salzwedel - Verzögerungen bei Baustellen stehen ja üblicherweise nicht im Verdacht, große Begeisterung auszulösen. Aber wie jede Regel hat auch diese eine Ausnahme. Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg sind ein Beispiel dafür.