Knud Schuppenhauer rettete Colbitz am Ende des zweiten Weltkriegs. Darüber haben Laien einen Spielfilm gemacht. Der begeistert.

Ein Film geht durch die Decke: Colbitzer Film „Ein Tag im April“ gewinnt sechs Festivals

Dreharbeiten für den Film "Ein Tag im April" in Colbitz.

Colbitz/Wolmirstedt. - Ein Film geht durch die Decke. „Ein Tag im April“ wandert durch die Region und hat inzwischen schon sechs Festivals gewonnen, nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Motor des Films ist Frank Lesting, der zusammen mit René Franke und vielen anderen eine wahre Colbitzer Geschichte auf die Leinwand gebracht hat.