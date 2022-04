Kommt REWE nach Salzwedel?

Salzwedel - Plant die Supermarkt-Kette REWE eine Filiale in Salzwedel? Dieses Gerücht hält sich seit langem. Der Noch-Standort des Bau-Hofes an der Lüneburger Straße wird in diesem Zusammenhang genannt, da dieser ohnehin an die Magdeburger Straße, den ehemaligen Sitz der Jeetze-Landschaftssanierung, umziehen soll.