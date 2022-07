Krankenhäuser im Altmarkkreis Salzwedel: Besuchsverbot gilt weiter

Das Coronavirus sorgt weiterhin für Einschränkungen: In die Krankenhäuser im Altmarkkreis Salzwedel dürfen Besucher nur unter Ausnahmebedingungen.

Dass wegen Corona strenge Zugangsregeln herrschen, lässt sich schon am Eingangsbereich wie hier an der Helios-Klinik ablesen.

Altmarkkreis (vs) - Keine Besuche: Das gilt weiter für die Krankenhäuser des Altmark-Klinikums in Gardelegen und Salzwedel. Grund dafür seien die hohen Corona-Inzidenzwerte im Kreis und die vielen stationär zu behandelnden Erkrankungen, auch in Verbindung mit Corona-Infektionen, teilt Pressesprecherin Ivonne Bolle mit. Ausnahmen gebe es unter anderem für Kinderheilkunde und Palliativbereich, dies müsse aber mit den Stationen abgestimmt werden.