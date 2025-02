Gero Langhof hält in Salzwedel einen Vortrag zum Thema „Emotionale Gründe von Krankheiten“. Wichtig sei, eigene Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren.

Gero Langhof hält einen Vortrag in Salzwedel. Foto: privat/hd

Salzwedel. - Gero Langhof, der in Beetzendorf aufwuchs, möchte Menschen durch schwierige Lebenssituationen begleiten und helfen, die Verantwortung für ihr Leben und ihre Lebensentscheidungen wieder selbst zu übernehmen. In Salzwedel spricht er am Sonnabend über emotionale Ursachen für Krankheiten. Marco Heide sprach mit Langhof darüber, wie er zu dieser Thematik kam.