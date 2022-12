Kriminalität in der Altmark Mehr als 30 Gewehre und Munition im Haus - Mutter ruft Polizei

Hat ein Mann seinen Bruder mit einer Waffe bedroht? Das behauptet die Mutter. Kurz darauf rückt die Polizei in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt an. Nun ist der Fall vor Gericht gelandet.