Einbrecher stiegen in den Edeka-Markt in Salzwedel ein. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Drei junge Einbrecher wurden in Salzwedel von der Polizei gefasst. Sie waren in einen Supermarkt eingestiegen.

Salzwedel (ds) l Nach einem Einbruch in einen Edeka-Markt im Altmark-Center an der Buchenallee konnte die Polizei drei mutmaßliche Täter nach schnellen Ermittlungen fassen. In der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober) gegen 2.40 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens, dass die Alarmanlage des Marktes ausgelöst hatte. Im Ladengeschäft konnten die Einbrecher nicht mehr gestellt werden, jedoch ergaben sich dort Hinweise zu den möglichen Tätern. Noch in der Nacht konnten die Beamten einen 18-jährigen Tatverdächtigen im Stadtgebiet festnehmen. Bei dem jungen Mann wurde Diebesgut gefunden und sichergestellt.

Alkohol und Tabak im Visier

Wie die Marktleiterin auf Nachfrage der Volksstimme mitteilte, hatten es die Einbrecher auf Spirituosen und Tabakwaren abgesehen. Um in den Markt zu gelangen, beschädigten sie zwei Türen und ein Fenster erheblich. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 10.000 Euro, der Wert der gestohlenen Waren liegt im dreistelligen Euro-Bereich.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben im Lauf des Mittwochs Erkenntnisse über zwei weitere jugendliche Verdächtige. Sie wurden bereits im Revier vernommen. Alle drei mutmaßlichen Täter kamen anschließend wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt weiter.