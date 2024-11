Salzwedel. - Am 16. September 2024 öffnete der 93-jährige Rentner Günther Wiesejahn seine Tür, um zwei Handwerker in seine Wohnung in der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel zu lassen. Sie wollten angeblich seine Heizungszähler ablesen. Nach dem Besuch der vermeintlichen Handwerker fehlten dem Senior jedoch 20.000 Euro.

Bei der Fernsehsendung Kripo Live im MDR hat sich der Rentner nun zu Wort gemeldet.

Diebe in Salzwedel geben sich als Handwerker aus

Obwohl seine Heizungszähler seit zwei Jahren per Funk abgelesen werden, ließ der Rentner die vermeintlichen Handwerker seiner Wohnungsgesellschaft in seine Wohnung. Deren Begründung: ein Fehler im System. "Na gut, das haben die früher auch so gemacht", erklärte Günther Wiesejahn im Gespräch mit Kripo Live.

Der 93-Jährige wurde durch einen der Männer in ein Gespräch verwickelt, während sich der andere Mann ins Schlafzimmer schlich. Im Kleiderschrank fand er eine Geldkassette. Darin befanden sich nach Angaben des Rentners seine gesamten Ersparnisse in Höhe von rund 20.000 Euro.

Ohne sich zu verabschieden, seien die Handwerker wieder verschwunden. Da wurde der Rentner aus Salzwedel stutzig und stellte fest, dass seine Geldkassette fehlte. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Der 93-Jährige hofft, dass seine Kassette wieder auftaucht und er erfährt, was mit seinem Geld passiert ist.

Dreiste Betrugsmasche in Salzwedel?

Die Polizei vermutet, dass die vermeintlichen Handwerker auch bei anderen Anwohnern geklingelt haben. Unklar ist, ob der 93-Jährige aufgrund von Informationen gezielt ausgewählt wurde oder ob es sich um einen Zufall handelte.

Die Polizei sucht Hinweise und Zeugen im Raum Salzwedel und der Altmark, denen gegenüber sich Personen als Handwerker ausgegeben haben. Nach Angaben des Rentners soll es sich um einen Deutschen und einen Ausländer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480 entgegen.