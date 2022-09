Veranstaltungen Kultur, Musik und Geschichte: Viele Angebote in der Region Arendsee

So viele Freizeitangebote an drei Tagen (9. bis 11. September) – dies wurde in der Region Arendsee, mal abgesehen vom Stadtfest, in diesem Jahr noch nicht geboten. Die Volksstimme gibt einen aktuellen Überblick.