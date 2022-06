Landratskandidat Ingolf Arndt besucht Regiocom in Salzwedel

Salzwedel - „Hier arbeitet die Mitte der Gesellschaft an der Basis“, begründet Ingolf Arndt, warum er als Landrat in spe ausgerechnet die Regiocom in Salzwedel besucht. In den weitläufigen Räumlichkeiten eines ehemaligen Baumarktes an der Arendseer Straße säßen viele Arbeitnehmer, die von der Gesellschaft wenig wahrgenommen würden.