Leistungspflügen in Neulingen: Kampf um die beste Furche im trockenen Feld

Ein Brandenburger besiegt einen Sachsen-Anhalter beim Leistungspflügen in Neulingen. Pferdegespanne liefern sich spannende Wettkämpfe vor Preisrichtern und Zuschauern.

Marcel Gnerlich (rechts) aus Brandenburg wurde Pflug Erster beim Leistungspflügen in Neulingen, Lokalmatador Walter Heuer aus Brunau (links) Zweiter.

Neulingen - Trockener und dadurch teilweise sehr harter Boden erschwerte am Samstag den Akteuren beim Leistungspflügen auf dem Acker hinterm Sportplatz am alten Bahnhof in Neulingen ihre Arbeit. Doch die Männer vor Ort können mit Pferd und Pflug umgehen.