Nach knapp zwei Jahrzehnten verabschiedet sich Buchhändler Rainer Neitzel in den Ruhestand. Mit dem Leseland endet zum Jahreswechsel ein Stück Salzwedeler Buchhandelsgeschichte.

Rainer Neitzel schließt das Leseland - Abschied nach fast 20 Jahren

Rainer Neitzel ist der Betreiber der Bücherhandlung Leseland. Zum 31.12.2025 gibt er sein geschäft auf und geht in den Ruhestand.

Salzwedel. - Aktuell liegt in der Buchhandlung Leseland noch der Duft von frisch gedrucktem Papier in der Luft. Doch das hat bald ein Ende. Inhaber Rainer Neitzel geht in den Ruhestand und hinterlässt ab 31. Dezember eine große Lücke.