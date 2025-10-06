Von den schwierigen Anfängen eines heute allseits beliebten Denkmals für den bekanntesten Sohn der Stadt Arendsee.

Lieblings-Fotomotiv: Wie Arendsee zu Gustav Nagel aus Bronze kam

Das Gustav-Nagel-Denkmal samt der beiden Kinderfiguren gehört zu den beliebtesten Fotomotiven.

Arendsee/vs. - Seit 15 Jahren grüßt das Denkmal des Wanderpredigers Gustav Nagel die Einheimischen – aber vor allem auch die Gäste der Stadt – an der Friedensstraße / Ecke Horning. Besonders bei Touristen ist die Figurengruppe ein sehr beliebtes Fotomotiv. Von den Postkarten der Stadt ist es nicht mehr wegzudenken. Doch der Weg dahin war lang.