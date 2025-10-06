weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Ein Denkmal für einen Naturburschen: Lieblings-Fotomotiv: Wie Arendsee zu Gustav Nagel aus Bronze kam

Von den schwierigen Anfängen eines heute allseits beliebten Denkmals für den bekanntesten Sohn der Stadt Arendsee.

Von Eckehard Schwarz 06.10.2025, 06:00
Das Gustav-Nagel-Denkmal samt der beiden Kinderfiguren gehört zu den beliebtesten Fotomotiven.
Das Gustav-Nagel-Denkmal samt der beiden Kinderfiguren gehört zu den beliebtesten Fotomotiven. Foto: Eckehard Schwarz

Arendsee/vs. - Seit 15 Jahren grüßt das Denkmal des Wanderpredigers Gustav Nagel die Einheimischen – aber vor allem auch die Gäste der Stadt – an der Friedensstraße / Ecke Horning. Besonders bei Touristen ist die Figurengruppe ein sehr beliebtes Fotomotiv. Von den Postkarten der Stadt ist es nicht mehr wegzudenken. Doch der Weg dahin war lang.