Salzwedel - In Salzwedel geboren, machte sie später Karriere in der DDR-Musikszene. Lieselotte „Liese“ Reznicek war in den 80ern bis zur Wende die Frontsängerin der populären Frauenband "Mona Lise". Einige Hits der Gruppe landeten auf vorderen Plätzen der Charts. Danach wurde es still um die gebürtige Altmärkerin, die lange in Berlin lebte und arbeitete - bis jetzt!