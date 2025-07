Die sieben Monate alte Alessia ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend einen Stammzellspender. Die Staßfurter Kita „Sandmännchen“ ruft deshalb am Donnerstag zur Typisierungsaktion auf.

Staßfurt/VS - Um der sieben Monate alten Alessia zu helfen, die an Leukämie erkrankt ist, ruft die Staßfurter Kita „Sandmännchen“ kurzfristig zu einer Typisierungsaktion für Stammzellspender auf. Diese findet am kommenden Donnerstag, 10. Juli, ab 12 Uhr in der Kita, Sülzestraße 1 A, statt.

„Wir möchten, dass Alessia einmal in unsere Kita gehen kann, wie ihre Geschwister es bereits tun“, heißt es in einer Ankündigung zu der Aktion. Da das Mädchen aufgrund seiner Erkrankung dringend auf eine passende Stammzellspende angewiesen sei, solle nun den Menschen aus der Region die Möglichkeit zur Typisierung gegeben werden. „Mit nur einem Wangenabstrich könnt ihr ihr Leben retten“, betont die Kita.

Die Aktion wird vom Verein „Blaue Nase hilft“ unterstützt, der sich für krebskranke Kinder und ihre Familien mit Typisierungen, finanzieller Hilfe und besonderen Erlebnissen einsetzt, heißt es auf der Vereins-Webseite.

Zur Stärkung für die Teilnehmer werden am Tag der Aktion Kaffee, Kuchen, Eis und Getränke bereitgestellt.