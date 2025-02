Die Pläne, wie das Waldbad Liesten als Naturbad aussehen soll, stellte der Vorstand des Waldbadvereins vor - zusammen mit der Neuigkeit, dass man das Bad eventuell doch nicht mehr kaufen will.

Naturbad in Vereinshand

So ähnlich soll das Waldbad Liesten als Naturbad aussehen.

Liesten - Gleich mehrere große Neuigkeiten gab es am Sonnabend bei der Mitgliederversammlung des Waldbadvereins Liesten. Paukenschlag Nummer eins: Der Waldbadverein will das Bad nun doch nicht mehr kaufen. Auch nicht für einen symbolischen Euro. Denn es gibt finanziell eine ganz neue Perspektive: 900.000 Euro liegen auf einem Separationskonto, über Jahre eingezahlt vom Betreiber des Windparks Liesten/Jeggeleben in der Erwartung, dass dieses Geld dem Waldbad zufließen wird.