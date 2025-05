Seit Jahren sehen manche Gehwege in Halberstadt aus wie ein Hindernisparcours. Bereits 2019 gab es einen Bürgerentscheid zur Sanierung. Trotzdem müssen die Bürgerinnen und Bürger noch länger warten.

Bernhard Haberkorn misst nach: Bis zum 12 Zentiméter tief sind die Löcher in der Mozartstraße.

Halberstadt. - Besonders das Musikerviertel in Halberstadts Süden ist betroffen von den schlechten Bürgersteigen. Bis zur zwölf Zentimeter haben sich Gehwegplatten und Pflastersteine in der Mozartstraße und den angrenzenden Straßen abgesenkt. Für Menschen, die Rollatoren oder Kinderwagen schieben, ist es mühselig, hier vorwärts zu kommen. Nach Regenfällen verwandeln sich die Gehwege in Seenlandschaften und die Fußgänger weichen auf die Fahrbahn aus.