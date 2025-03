In der Salzwedeler Ortschaft Liesten feierten Kinder und Erwachsene am 23. März die Einweihung ihres neuen Spielplatzes. Bei dessen Errichtung hatten die Erwachsenen tatkräftig mitgeholfen.

Ortsbürgermeister Martin Schulz (rechts) übergab den neuen Spielplatz in Liesten an die Kinder.

Liesten/vs. - Die Kinder aus Liesten und der näheren Umgebung haben am Sonntag ihren neuen Spielplatz unweit der Kirche in Besitz genommen. Denn an dem Tag ist er eingeweiht worden, berichtet Ortsbürgermeister Martin Schulz. Etwa 60 Erwachsene und 40 Kinder seien dabei gewesen.

Sandspielzeug, Seile, Slackline

Zusammen mit der Sitzgruppe unter dem Sonnensegel gebe es im Ort jetzt einen Treffpunkt, an dem sich Jung und Alt begegnen können. Eine zusätzliche Überraschung für die Kinder sei eine Kiste voller Sandspielzeug, Seile, eine Slackline und Bälle gewesen. All das konnte vom Geld, das beim Martinssingen 2023 und 2024 eingenommen worden war, finanziert werden. Auch am Sonntag habe es eine Spendenbox gegeben: Mit dem Inhalt sollen die Sitzgruppe erneuert und Sitzkissen angeschafft werden, schildert Martin Schulz. Er bedankt sich bei der Stadt für die gute Zusammenarbeit und die Finanzierung des Spielplatzes. Ehrenamtliche Helfer hätten beim Aufbau unterstützt, aber auch für Kuchenspenden gesorgt, die bei der Einweihung gut angekommen seien.

Ortsfeuerwehr sorgte für Unterhaltung

Die Kinder eroberten nicht nur ihr neues Areal, sondern testeten ihre Zielsicherheit auch beim Spritzen auf Dosen. Dieses Angebot hatten die Liestener Wehrmitglieder unterbreitet, die auch ihr Fahrzeug vorstellten.

Funktionierende Dorfgemeinschaft

„Ich sehe diesen Spielplatz als Bereicherung des Landlebens und als vollen Erfolg für unser Dorf. Das gelungene Mitbringbuffet zeigt, dass die Dorfgemeinschaft hier funktioniert“, schildert Schulz.