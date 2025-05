Die Arbeiten am Rohbau sind abgeschlossen, die Dachkonstruktion ist fertiggestellt, sodass Richtfest in Derben gefeiert werden konnte. Hier entsteht die größte Kita der Gemeinde Elbe-Parey. Wie ist der aktuelle Stand der Arbeiten?

Neubau in Derben: Größte Kita der Gemeinde Elbe-Parey feiert Richtfest

In Derben entsteht die größte Kita der Gemeinde Elbe-Parey. Am Mittwoch wurde das Richtfest gefeiert.

Derben. - Wenn es nach den Kindern der Kita „Elbschlümpfe“ in Derben gehen würde, würden diese wohl am liebsten sofort in die neue Einrichtung einziehen – doch etwas müssen sie sich noch gedulden.