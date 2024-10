Millimeterarbeit in Salzwedels Innenstadt: Ein Lkw-Fahrer missachte die Straßensperrung. Dann ging plötzlich nichts mehr. Anwohner fürchteten um ihre Häuser.

Salzwedel. - Eigentlich wollte er Spaß und Freunde in den Norden Sachsen-Anhalts bringen. Doch dem Schausteller, der mit schwerem Gerät zum Aufbau des Salzwedeler Nysmarkts wollte, war alles andere als zum Lachen zumute. Sein Lkw steckte in der historischen Altstadt fest. Wie ein Korken in einer Weinflasche.