Zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte des Musikwettbewerbs für Newcomermusiker zeigte Local Heroes ihre Finalshow als Film in ausgewählten Kinos. Wer konnte sich durchsetzen und wie kamen die Reichen Söhne aus Sachsen-Anhalt an?

Salzwedel - „Heute ist es so weit, und Leute, es wird super!“ So eröffnete die diesjährige Moderatorin Tine Wittler die Bundesfinalshow von Local Heroes im Filmpalast Salzwedel. Zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte strahlten ausgewählte Kinos den Musikwettbewerb auf großer Leinwand aus. Was bekamen die Zuschauer zu sehen und wer konnte am Ende gewinnen?