Lotto-Millionär im Altmarkkreis Salzwedel: Glück bei Bingo

Altmarkkreis (vs) - Großer Jubel am Sonntag, 15. Januar 2023, in einem Wohnzimmer im Altmarkkreis Salzwedel: Denn hier wohnt ein neuer Millionär.

Der Westaltmärker hat den Jackpot bei Bingo, der Umweltlotterie von Lotto, als einziger Spieler in allen sieben teilnehmenden Bundesländern geknackt. Der Gewinn beträgt 1,732 Millionen Euro, teilte Astrid Wessler, Abteilungsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Lotto Sachsen-Anhalt, am Montag mit. Es sei seit dem Jahr 1991 der siebte Lotto-Millionär im Altmarkkreis Salzwedel und zugleich der 119. in Sachsen-Anhalt. Damit habe sich das Bingo-Glück erneut die Altmark ausgeguckt: Erst am 6. November 2022 hatte eine Frau aus dem Landkreis Stendal mit einem Dreifach-Bingo 1,014 Millionen Euro gewonnen, erinnerte Astrid Wessler.

Der Millionär vom Sonntag hatte seine Kundenkarte am Lottoterminal einlesen lassen. Der Spieleinsatz habe bei 3 Euro plus 60 Cent Bearbeitungsgebühr gelegen, schilderte die Sprecherin. Der Gewinner werde nun per Post die Benachrichtigung aus dem Lottohaus erhalten. Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert lädt den frischgebackenen Millionär dazu ein, dieses in Magdeburg selbst zu besuchen.