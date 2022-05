Lutz Franke bleibt Kreisvorsitzender der FDP im Altmarkkreis

Die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes der FDP im Altmarkkreis Salzwedel hat am 16. November einen neuen Vorstand gewählt. Außerdem gab es Neuigkeiten von den Koalitionsverhandlungen in Berlin.

Winterfeld - Um die inhaltliche Ausrichtung der kommunalpolitischen Arbeit der FDP in der Westaltmark und die Wahl eines neuen Vorstandes ging es bei der Kreismitgliederversammlung der Freien Demokraten am 16. November in Winterfeld.