Mähen mit großem Gerät im Naturschutzgebiet Brietzer Teiche

Skipistenraupe am Grünen Band sorgt bei Spaziergängern für Verwunderung

Mit einer ehemaligen Pistenraupe wird die Orchideenwiese an den Brietzer Teichen gemäht.

Brietz - Eine Skipistenraupe am Grünen Band und das auch noch ganz ohne Schnee? Was Spaziergänger an den Brietzer Teichen gesehen haben, sieht zwar aus wie ein Pistenbully ist aber eine Mähmaschine für die Orchideenwiese.