Martinsgans ist im Altmarkkreis Mangelware

Eine Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen ist ein traditionelles Essen am Martinstag. Wer es dieses Jahr ergattert, hat Glück.

Altmarkkreis - Am heutigen 11. November feiern Christen den Todestag des heiligen Martin, Bischof von Tours. Weil er sich der Legende nach aus Bescheidenheit vor seiner Weihung zum Bischof in einem Gänsestall versteckt haben soll, ist das traditionelle Essen am Martinstag ein Gänsebraten. Doch dieses Jahr sind Martinsgänse ein knappes und kostbares Gut.