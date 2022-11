Masken-Zoff beim Führerschein-Tausch - Polizei schreitet ein

Eigentlich wollte ein Mann nur seinen Führerschein in einer Behörde in der Altmark tauschen. Doch dann eskalierte die Situation. Weil er keine Maske tragen wollte, rückte am Ende die Polizei an.

Salzwedel - Tumultartige Szenen in einem Verwaltungsgebäude: So beschreibt eine Zeugin ihren Besuch in einer altmärkischen Behörde. Dabei wollte ein Mann nur seinen Führerschein umtauschen.

Grund für den Zoff war ein Besucher, der in die Führerscheinstelle wollte, aber nicht bereit war, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, berichtet die Leserin, die ebenfalls aus disem Grund gerade im Gebäude war. Doch der Altmarkkreis Salzwedel schrieb die Maskenpflicht seinerzeit noch vor, machte mit entsprechenden Hinweisen am Eingangsbereich darauf aufmerksam. Plötzlich sei es laut geworden und die von der Security gerufene Polizei habe den Mann vor die Tür gesetzt, erinnert sich die Leserin zurück.

Mann ignoriert Maskenpflicht: Kein Attest zur Befreiung

Und er war damit nicht alleine. Wie aus der Kreisverwaltung zu erfahren ist, ist es insgesamt zehn Besuchern so ergangen. Alle waren nicht bereit, eine Maske zu tragen. Einen Attest zur Befreiung hatten sie ebenfalls nicht.

„Die aktuelle SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung überlässt es den Arbeitgebern, Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens selbst festzulegen“, erklärt Kreissprecherin Birgit Eurich auf Nachfrage. Wie und ob der Betroffene trotzdem an seinen neuen Führerschein gekommen ist, lässt sie unbeantwortet.

Masken-Pflicht im Altmarkkreis mittlerweile aufgehoben

Das Problem wird sich nun wohl vorerst nicht wiederholen. Die Maskenpflicht in der westaltmärkischen Kreisverwaltung wurde gekippt. „Auf Grund rückläufiger Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Wochen wurde die generelle Maskenpflicht in den Gebäuden der Kreisverwaltung Anfang dieser Woche aufgehoben“, so Eurich. Den Mitarbeitern und Besuchern stehe es fortan frei, zum eigenen Schutz eine Mund-Nasen-Schutz-Maske zu tragen – oder eben nicht.

Für den Betroffenen, der von der Polizei aus dem Gebäude geführt wurde, kommt die Änderung möglicherweise zu spät, und er konnte seine Auflage zum Führerscheinumtausch nicht fristgerecht erledigen.

Die Leserin kann den Trubel zumindest nicht nachvollziehen. Aus ihrer Sicht hätte der Mann für den kurzen Moment in der Behörde einfach eine Maske aufsetzen sollen.

Aber auch wenn die Maskenpflicht in der Kreisverwaltung aufgehoben wurde, bleibt es dabei, dass an den Behelfsschaltern in der Zulassungsstelle festgehalten wird. „Diese ermöglichen den Kolleginnen und Kollegen die Einhaltung der notwendige Abstände und gewährleisten somit den Eigenschutz.“