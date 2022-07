Mehrere Geschäfte an einem Tag: Auf Diebestour durch Salzwedel

Bohrhammer, Kettensäge, Bolzenschneider, Schuhe: Das sind nur einige Dinge, die wohl zwei verlobte Hartz-IV-Empfänger in Salzwedel in mehreren Märkten haben mitgehen lassen – an nur einem Tag! Und damit nicht genug: Auch Körperverletzung wird dem 30-Jährigen vorgeworfen.

Salzwedel - Zwei Angeklagte, sechs Zeugen und mehrere Tatvorwürfe: Doch ein Ende ist nicht in Sicht. Zumindest was eine mögliche Verurteilung gegen zwei junge Salzwedeler betrifft. Denn trotz beinahe zwei Stunden Verhandlung ist Richter Klaus Hüttermann zu keinem Urteil gekommen. Im Gegenteil. Weitere Zeugen sollen gehört werden, so zahlreich sind die Vorwürfe. Nicht umsonst hatte das Gericht bereits zwei Anklagepunkte in einer Verhandlung gebündelt.