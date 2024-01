Mieter in Salzwedel müssen für Heizen mehr zahlen

Salzwedel - Noch nie waren die Kosten für Erdgas so hoch wie 2023. Und auch Fernwärme wird ab jetzt für die Mieter in der Hansestadt teurer. Die Festpreisbindungen, die Salzwedels große Vermieter mit dem einzigen Anbieter von Fernwärme in der Region ausgehandelt hatten, laufen aus oder sind es bereits. Das bedeutet, dass die Abschläge für eine warme Wohnung hochgesetzt werden. Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Salzwedel steigen die Wärmelieferpreise erst ab 1. Juli. Dabei kostet die Energie dafür gut 20 bis 25 Prozent mehr, wie Vorstandsmitglied Oliver Krieshammer beziffert. „Wir haben ja keine Alternative hier bei Fernwärme“, sagt er. Allerdings kommen bereits ab 1. Januar dieses Jahres höhere Umlagen und die gestiegene CO2-Steuer hinzu. Das könne dazu führen, dass sich die Heizkosten für die Mieter deutlich erhöhen und die Vorauszahlungen nahezu verdoppeln.