Unseburg. - Der rund 30 Mitglieder zählende Kleintierzuchtverein Unseburg kann auf sein 120-jähriges Bestehen zurückblicken. „Das ist für uns ein besonderer Anlass, ein zweites Kinder- und Familienfest durchzuführen, bevor es in den nächsten Wochen in die Ferien geht“, sagte der Vereinsvorsitzende Florian Lotzing vor dem Vereinsheim in der August-Bebel-Straße. Er konnte bei strahlendem Sonnenschein viele kleine und große Besucher begrüßen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.