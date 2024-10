Mancherorts werden Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Auch der Altmarkkreis will diese Möglichkeit stärker nutzen, setzt jedoch auf Freiwilligkeit.

Mitglieder eines gemeinnützigen muslimischen Vereins helfen in Hannover bei der Straßenreinigung nach der Silvesternacht 2023. Arbeiten dieser Art könnten auch von Asylbewerbern übernommen werden, solange sie noch keine offizielle Arbeitserlaubnis besitzen.

Salzwedel. - Neben dem Landkreis Mansfeld-Südharz verpflichtet auch der Burgenlandkreis Asylbewerber zu Arbeiten in der Gemeinde. Es geht um Tätigkeiten für das Gemeinwohl. Im Landkreis Stendal will man das offensichtlich ebenfalls. Dort hatte der Kreistag beschlossen, dass der Landrat Arbeitsgelegenheiten für Migranten schaffen solle. Das Asylbewerbergesetz legt die Entlohnung dafür auf 80 Cent pro Stunde fest. Im Altmarkkreis sind bislang nur selten Asylsuchende mit Rechen und Schippe in Parks anzutreffen. Eine Möglichkeit, die noch stärker genutzt werden könnte.