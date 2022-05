Millionen Fische: Im Zießauer Bruthaus am Arendsee ist viel los

Fischer Wilfried Kagel rührt mit einer an einem Stock befestigten Schwanenfeder vorsichtig in den Zugergläsern.

Zießau - In Zießau wird bald millionenfacher Nachwuchs erwartet. Besucher der Fischerei ahnen davon wohl eher selten etwas, wenn sie den Laden betreten. Fischer Wilfried Kagel gewährt einen Einblick in den Raum, in dem die nächste tierische Generation heranwächst. Doch zuvor lenkt er den Blick auf eine Schale mit weißen Schmuckstücken.