Sexueller Missbrauch an Kindern gelangt nur selten an die Öffentlichkeit. Eine altmärkische Familie erzählt anonym ihre Geschichte.

Stendal. - Ein Kind wird sexuell missbraucht, und der Täter ist gut bekannt: Es ist die absolute Horrorvorstellung für Eltern. Eine junge Familie in der Altmark hat genau das erlebt. In ihrem Fall kommt der Mann mittleren Alters aus dem engsten Freundeskreis. Mehrmals hat er sich an ihrem Sohn vergangen. An ihm manipuliert, ihn berührt, möglicherweise dabei gefilmt. Zum Äußersten ist es nicht gekommen, aber der Schock sitzt bei allen tief.