Der 18-jährige Lennet Bondeur erreicht mit einer 1,0 das beste Abitur am Jahn-Gymnasium in Salzwedel und will nun Jura in Halle studieren.

Salzwedel. - Das Abi in der Tasche, da zieht es viele junge Leute erstmal in die weite Welt. Work and travel ist als Auszeit beliebt, ehe es beim Studium mit dem Lernen weitergeht. Nicht so Lennet Bondeur aus Salzwedel. Er hat am Jahn-Gymnasium mit einer 1,0 den besten Abschluss erzielt, wenn es nach Punkten geht sogar noch besser. Und er hat ein klares Ziel vor Augen. Bereits zum Wintersemester will er in Halle sein Jura-Studium beginnen, keine Zeit verlieren auf dem Weg ins Berufsleben.