Nach Kräften gereizt und gestochen wurde am Wochenende zu den 3. Salzwedeler Skattagen. 176 Spieler aus allen Bundesländern waren in der Salzwedeler Bauernmarkthalle mit dabei.

Salzwedel. - Deni Lazicic ist in der Skatszene kein Unbekannter. Der 48 Jahre alte Spieler ist mehrfacher Welt-, Europa- und Deutscher Meister. Dabei hat der Bielefelder zahlreiche Turniere in vielen Städten erlebt. Die Salzwedeler Skattage gehören seiner Ansicht nach in Sachen Organisation und Umfeld zum Besten, was die Skatszene aktuell zu bieten hat. Insbesondere die Verpflegung vor Ort und die räumlichen Bedingungen hebt der erfolgreiche Spieler hervor. Daher könnte er sich aus seiner Sicht sehr gut größere Turniere in der Hansestadt vorstellen.