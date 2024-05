Salzwedel/jö. - Es muss ein prächtiges Bild gewesen sein, als Albrecht von Brandenburg im Jahr 1471 Salzwedel besuchte. Zahlreiche Untertanen begrüßten den auch als Albrecht Achilles bekannten Kurfürsten an der Heilig-Geist-Kirche mit großem Jubel und einem Fahnenmeer. „Am Mittwoch nach Elisabeth“ sei der Landesherrscher in die Stadt eingezogen, vermeldete die Chronik über das Ereignis.

„Diese reale Begebenheit aus der Salzwedeler Geschichte bildet den Hintergrund der beiden Festtage am 15. und 16. Juni zum 20-jährigen Bestehen der Hansischen Gesellschaft“, erläuterte Matthias Gerlach. Er leitet seit dem Vorjahr die Geschicke des Vereins. Der langjährige Vorsitzende Bernd Frommhagen steht ihm als Stellvertreter zur Seite.

Szenische Darstellungen

Um den Besuchern eine möglichst authentisches Bild des damaligen Geschehens zu vermitteln, gibt es an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr an der Heilig-Geist-Kirche an der Amtsstraße in Salzwedel szenische Darstellungen, die den Besuch des Kurfürsten lebendig werden lassen. Unterstützung erhält die Hansische Gesellschaft von der „Mittelaltergilde Elbe−Wendland e.V.“ aus Dannenberg. Dieser noch junge Verein hat sich 2023 anlässlich des 800. Jahrestages der Inhaftierung des Königs Waldemar gegründet.

Zum Mittelalter-Programm gehört ein stilechtes Mahl: Bohnenkuchen und ein Würzwein können probiert werden. Außerdem gibt es Kuchen aus dem Holzfeuerofen, mittelalterliche Spiele und Vorträge zur Arbeit der Hansischen Gesellschaft. Besonderer Höhepunkt versprechen die Vorführungen im Schwertkampf zu werden.

Für die jüngsten Besucher gibt es besondere Spiele rund um die Zeit der Ritter und Burgfrauen. Gern können sie im Gewand erscheinen. Gefeiert wird gemeinsam mit dem Perver Förderverein St. Georg. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende zur Pflege und dem Erhalt der Heilig-Geist-Kirche ist der Verein sehr dankbar.