Müll illegal verkippt - Umweltamt Salzwedel ermittelt Täter

An einem Feldweg bei Salzwedel sind völlig verbrannte Plastikfensterillegal abgekippt worden. Im Stadtgebiet entsorgte jemand Behälter mit Chemikalien. Die Sache ist für ihr allerdings dumm gelaufen.

Volker Senitz, Mitarbeiter der Deponie GmbH, an den verbrannten Fenstern und Türen am Kolonnenweg bei Chüttlitz. Er schätzt, dass diese ungefährt anderthalb Tonnen wiegen und mit einem Kran geborgen werden müssen.

Salzwedel - Alte Toaster, PC-Tastaturen, Betten, Geschirr, Spanplatten und jede Menge anderer Unrat sind an den Glascontainern in Chüttlitz abgeladen worden. Luftlinie nur 500 Meter von der Deponie in Cheine entfernt, wo derartiger Müll angenommen wird. „Das ist eine Frechheit“, sagt Kreis-Umweltamtsleiterin Katrin Pfannenschmidt. Der Dreck muss nun aufwendig entsorgt werden. Kein Einzelfall. Aber die Suche nach den Tätern läuft und brachte erste Erfolge. Ihnen drohen empfindliche Bußgelder.