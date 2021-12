Müll: Im Altmarkkreis Salzwedel den Entsorgungs-Überblick behalten

Wie in jedem Jahr gibt der Altmarkkreis Salzwedel den Müll-Entsorgungskalender heraus. Oder man nutzt die entsprechende App.

Altmarkkreis (jsc) - Im Abfallkalender stehen sie, die Entsorgungstermine sowie Informationen über Abfall- und Entsorgungsthemen wie Restmüll, Bioabfall, Altpapier und Leichtverpackung, gefährliche Abfälle, Grünabfall und Sperrmüll. Diesen wird der Altmarkkreis Salzwedel auch in diesem Jahr für 2022 wieder herausgeben. Verteilt werden soll er am 7. Dezember an alle Haushalte.

Ab Januar wird der Kalender online auf der Homepage der Deponie GmbH (www.deponie-gmbh.de) und des Altmarkkreises Salzwedels (www.altmarkkreis-salzwedel.de) zur Verfügung stehen. Ebenfalls sind die Termine per der Abfall-App einsehbar.

Bei Fragen steht die Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel als Ansprechpartner zur Verfügung, teilte der Kreis mit. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter der Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel montags, mittwochs und donnerstags von 7 bis 15.30 Uhr, dienstags von 7 bis 16.45 Uhr und freitags von 7 bis 13.45 Uhr unter Telefon 03907/7 2090. Anfragen per E-Mail sind unter: abfallberatung@deponie-gmbh.de möglich.

Wer den Papierkalender nicht erhalten sollte, kann sich diesen an verschiedenen Punkten nachträglich abholen. Er liegt in den Geschäftsstellen der Volksstimme sowie bei in den Abfallwirtschaftshöfen und im Umweltamt des Altmarkkreises aus.

Diese Anlaufpunkte gibt es: Altmark Volksstimme Salzwedel GmbH, Neuperverstraße 32, 29410 Salzwedel; Altmark Volksstimme Salzwedel GmbH, Rathausplatz 4, 39638 Gardelegen; Altmark Volksstimme Salzwedel GmbH, Hagenstraße 4a, 38486 Klötze; Abfallwirtschaftshof Gardelegen, Bismarker Straße 81, 39638 Gardelegen; Abfallwirtschaftshof Cheine, Am Witte Berg 3, 29410 Salzwedel OT Cheine; Altmarkkreis Salzwedel, Umweltamt, Karl-Marx-Straße 15, 29410 Salzwedel.