Müllsündern im Altmarkkreis Salzwedel auf der Spur

Unter anderem lagen Gummi-Schläuche in einem Big Bag der von Müllsündern am Waldrand abgestellt wurde.

Salzwedel/Seeben I Autoreifen, kaputte Glasflaschen, unzählige Bretter, die in einer Kuhle versteckt sind, ein Fernseher oder Gummischläuche, die in einem Big Bag am Waldrand stehen: Kornelia F. (Name geändert, der Redaktion bekannt) traute vor einigen Tagen ihren Augen nicht als sie im Wald bei Seeben an der ehemaligen innerdeutschen Grenze unterwegs war. „Ich bin oft in Wäldern, um mit meiner Hündin spazieren zu gehen“, erzählt die Hansestädterin. Weniger erfreulich war jedoch der Anblick des Mülls, den sie vorfand. „Ich muss sagen, dass es eine Sauerei ist, dass Menschen einfach ihren Dreck in der Natur abladen und ihn nicht fachgerecht entsorgen“, macht Kornelia F. ihrem Unmut während eines Vor-Ort-Termins Luft.

Einige Minuten später kommt auch eine Frau aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg dazu, die ebenfalls die Wälder rings um Bergen (Niedersachsen) und Seeben dafür nutzt, um einfach abzuschalten und ihre Hündin Gassi zu führen. „Egal in welche Wälder ich schaue, überall liegt vereinzelt oder sogar an einer Stelle jede Menge Müll rum“, so die Frau aus Bergen.

207 illegale Verkippungen

Alleine im zurückliegenden Jahr wurden im Auftrag des Altmarkkreises Salzwedel 207 unrechtmäßige Abfallablagerungen beseitigt, wie Pressesprecherin Inka Ludwig auf Nachfrage der Volksstimme erklärte.

In diesem Jahr, mit Stand April 2021, seien es bislang 57. Zum Einsatz kommen dann die Mitarbeiter der Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel, um die Beräumung und Entsorgung des Mülls vorzunehmen. Doch wo werden vermehrt Abfälle entsorgt und mit wieviel Bußgeld müssen Müllsünder rechnen?

Verursacher gesucht

Auch dafür hat Inka Ludwig sofort eine Antwort parat. „Leicht zugängliche und befahrbare Stellen werden zur Ablagerung bevorzugt“. Dabei komme ein Bußgeld in Betracht, wenn jemand gegen die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verstoße. Das heißt: Menschen, die vorsätzlich oder fahrlässig Gegenstände des Hausmülls oder des Sperrmülls außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage behandeln, lagern oder verkippen, müssen mit einem Bußgeld von bis zu 100?000 Euro rechnen. Erwischt wurden schon so einige Müllsünder, wie Ludwig bilanziert.

Denn: „Die Ablagerungen werden nach Hinweisen auf mögliche Verursacher durchsucht.“ Hinzu komme, dass Zeugen nach möglichen Hinweisen befragt werden, wie sie erklärt. Kornelia F. freut sich derweil, dass sie künftig auch im Wald bei Seeben wieder spazieren gehen kann, ohne alle 100 Meter Müll vorzufinden. Denn dieser wurde, wie es von Seiten des Altmarkkreises hieß, am Donnerstag von Mitarbeitern der Deponie GmbH des Altmarkkreises Salzwedel abgeholt.